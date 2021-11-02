У Львові взяли під варту водія, який під наркотиками, збив пішохода

У вівторок, 2 жовтня, у Львові суд взяв під варту водія, який у стані наркотичного сп’яніння збив пішохода та втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Смертельна ДТП трапилася орієнтовно о 13:30 год. на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Конопниця Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, 33-річний львів’янин, кермуючи автомобілем Infiniti QX 50, скоїв наїзд на 42-річного жителя Львівського району.

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Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Горе-водій з місця пригоди втік.

О 3:00 год. ночі правоохоронці встановили місцеперебування водія та затримали його у порядку ст.208 ККУ.

Під час медичного освідчення було встановлено, що на момент скоєння ДТП він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Крім того, львів’янин керував автомобілем без посвідчення водія.

Слідчі поліції повідомили водію про підозру ч. 3 ст. 286-1 (за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває.

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