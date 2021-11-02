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У Львові водій раптово помер за кермом маршрутки

Наталя Дуляба

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На проспекті Чорновола маршрутка №47-А з’їхала на тротуар і збила дорожній знак, бо водію раптово стало погано. Він помер до приїзду карети швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Аварія сталась у вівторок, 2 листопада, орієнтовно о 13:45 год. на проспекті Чорновола. Тут поблизу ТЦ «Інтерсіті» маршрутка №47-А із пасажирами з’їхала з дороги і збила дорожній знак.

Очевидці автопригоди кажуть, що у водія автобуса раптово погіршилося самопочуття. Небайдужі відразу почали надавати йому першу домедичну допомогу, однак врятувати водія не вдалося. Ймовірною причиною смерті називають серцевий напад.

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Попередньо відомо, що чоловіку було 55 років.

На місце виїхали патрульні. Вони також підтвердили смерть водія маршрутки, яка настала ще до приїзду «швидкої». Наразі всі деталі події встановлюються.

Внаслідок ДТП ніхто з пасажирів маршрутки не постраждав.

Зазначимо, що автобусний маршрут №47-А обслуговує комунальне АТП-1.

«Під час руху водію стало погано, він з’їхав на узбіччя. Постраждалих серед пасажирів немає. Пасажири надавали першу допомогу. Швидка допомога, яка прибула на місце, проводила реанімаційні заходи. Однак, на жаль, врятувати водія не вдалося. Точний діагноз встановлюють медики. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї померлого», – прокоментували випадок в АТП-1.

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Фото: Facebook Зручного міста та Ігоря Зінкевича

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