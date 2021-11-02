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У Львові поїзд насмерть збив людину: поліція шукає свідків

Аліса Белей

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У вівторок зранку, 2 жовтня, на вулиці Городоцькій у Львові поїзд насмерть переїхав чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За попередніми даними, 2 листопада, близько 07:40 до поліції надійшло повідомлення, про те, що на залізничній колії на вулиці Городоцькій у Львові виявили тіло невідомого чоловіка.

Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік віком 60-70 років помер внаслідок отриманих травм від наїзду потяга.

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Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, чоловіка виявили на залізничній колії, на відстані 300 м від магазину «MotoZavod» (вул. Городоцька, 174).

Поліцейські встановлюють обставини смерті та особу загиблого.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про обставини події та особу загиблого чоловіка, просимо зголоситися до найближчого відділу поліції або на оперативну лінію 102. 

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Фото: поліція

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