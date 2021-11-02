У Львові перекрили вулицю 7-ий Скнилівський провулок

З 2 до 30 листопада у Львові перекриють вулицю 7-ий Скнилівський провулок. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Вулиця буде закрита для транспорту з 08:00 год. 2 листопада і до 20:00 год. 30 листопада через приєднання каналізаційних мереж .

Роботи виконуватиме ТзОВ «Рімарко» на ділянці вул. Щирецька, 30 – вул. 7 Скнилівський провулок – вул. Виговського. Об’їхати перекриту дорогу можна за планом, що наведений нижче.

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