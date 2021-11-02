Сьогодні усі тролейбуси у Львові курсуватимуть за скороченим графіком

Через будівництво контактної мережі у Львові усі тролейбусні маршрути у вівторок, 2 листопада, курсуватимуть до 21:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
На перехресті вулиць Кульпарківська – Володимира Великого завершуватимуть будівництво контактної мережі. Ці роботи вимагають вимкнення.
Через це усі тролейбусні маршрути працюватимуть до 21:00 год.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Вероніка Рой