Сьогодні усі тролейбуси у Львові курсуватимуть за скороченим графіком

Через будівництво контактної мережі у Львові усі тролейбусні маршрути у вівторок, 2 листопада, курсуватимуть до 21:00 год. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На перехресті вулиць Кульпарківська – Володимира Великого завершуватимуть будівництво контактної мережі. Ці роботи вимагають вимкнення.

Через це усі тролейбусні маршрути працюватимуть до 21:00 год.

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