Міністр економіки України Любченко подав у відставку

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради. Про це 2 листопада в Телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади», – написав Мельничук.

За даними РБК-Україна нардеп від «Слуги народу» Ростислав Тістик, першого віце-прем’єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

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Міністра звинувачують у причетності до багатомільярдних «скруток» ПДВ та відсутності стратегічного бачення розвитку економіки.

Нагадаємо, 1 листопада, віцепрем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков написав заяву про звільнення з посади.