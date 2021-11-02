ОСТАННІ НОВИНИ

Міністр економіки України Любченко подав у відставку

Аліса Белей

|

Міністр економіки України Любченко Олексій подав у відставку. З відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради. Про це 2 листопада в Телеграм-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади», – написав Мельничук.

За даними РБК-Україна нардеп від «Слуги народу» Ростислав Тістик, першого віце-прем’єр-міністра з економіки Олексія Любченка може замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Реклама партнерів

Міністра звинувачують у причетності до багатомільярдних «скруток» ПДВ та відсутності стратегічного бачення розвитку економіки.

Нагадаємо, 1 листопада, віцепрем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков написав заяву про звільнення з посади.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів