Якої погоди чекати на Львівщині 3 листопада

У середу, 3 листопада, у Львові та області прогнозують хмарну погоду з проясненням, проте без істотних опадів. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 2-7 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +12°C. Вночі подекуди пройде дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно з проясненням, день на Львівщині пройде без істотних опадів.

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