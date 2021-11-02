10-річну дівчинку, яка постраждала у потужній ДТП в Рудках, виписали з лікарні

З ортопедо-травматологічного відділення міської дитячої лікарні на Орлика перевели на амбулаторне лікування 10-річну Тетяну, яка у вересні постраждала у потужній ДТП у місті Рудки Самбірського району. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Як відомо, після ДТП 10-річна Тетяна перебувала у стабільно важкому стані. Дівчинка була у комі. У дитини відірвало частину лівої ноги також у неї діагностували важкі забої голови, закриту черепно-мозкову травму та множинні переломи тазу рук та ніг. Їй було проведено 2 оперативні втручання за життєвими показами. Завдяки роботі лікарів життя дівчинки вдалося зберегти.

«Після переводу в ортопедо-травматологічне відділення, їй було проведено лікування важкого перелому кісток тазу за допомогою апарату зовнішньої фіксації, оперативне лікування перелому шийки стегнової кістки, консервативно проліковані переломи кісток правої гомілки та лівої плечової кістки. Також проведена операція на лицевому черепі – це високотехнічне оперативне втручання зі збереження жувального суглобу у дитини», – кажуть медики

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Вже зараз дитину виписали додому у задовільному стані. Дівчинка самостійно харчується звичайною не подрібненою їжею. Вона активна, самостійно сидить у ліжку та готується до вертикалізації, а в подальшому – до протезування.

«Також ще з перших днів перебування у відділенні інтенсивної терапії, наші фахівці з реабілітації почали працювати над відновленням Тетяни. Функція ручок та ніжки після множинних переломів повністю відновлена , також Тетяна сама вже сідає і невдовзі після повторного обстеження розпочне свій шлях відновлення ходьби», – додають лікарі

Дівчинка продовжуватиме лікування амбулаторно.

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Фото: 24 канал