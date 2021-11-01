Житель Львівщини постане перед судом за жорстоке вбивство матері

26-річному жителю Стрийщини повідомили про підозру за вбивство власної матері сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Трагічний випадок стався цього року у ніч з 22 на 23 жовтня в одному із сіл Стрийського району. У 26-річного молодика, який був нетверезому стані, виник конфлікт із матір’ю. Під час сварки хлопець декілька разів вдарив жінку у голову тупою частиною сокири.

У результаті отриманих травм жінка померла на місці.

Підозрюваного було затримано та повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.