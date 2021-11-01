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Житель Львівщини постане перед судом за жорстоке вбивство матері

Вероніка Рой

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26-річному жителю Стрийщини повідомили про підозру за вбивство власної матері сокирою. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Трагічний випадок стався цього року у ніч з 22 на 23 жовтня в одному із сіл Стрийського району. У 26-річного молодика, який був нетверезому стані, виник конфлікт із матір’ю. Під час сварки хлопець декілька разів вдарив жінку у голову тупою частиною сокири.

У результаті отриманих травм жінка померла на місці.

Підозрюваного було затримано та повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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