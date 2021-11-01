ВООЗ радить годуючим мамам зробити covid-щеплення

Грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19. Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca.Про це йдеться на сторінці у Facebook Міністерства охорони здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров’я радить жінкам, що вигодовують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби. Ці рекомендації підтримують регулятори у сфері охорони здоров’я США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані проти COVID-19 без застережень, якщо іншого не зазначено в інструкції до вакцини.

Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech або AstraZeneca. Відповідно до чинної інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно. Вакцини не можуть потрапити у грудне молоко, але туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від хвороби Втім цих даних поки недостатньо, щоб визначити, який саме захист можуть забезпечити дитині ці антитіла.

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Як повідомляв Львівський портал, вагітним також роблять covid-щеплення, проте для цього використовують лише одну вакцину – американську Pfizer, адже щодо неї є найбільше клінічних спостережень.

Щеплення проти коронавірусу для вагітних жінок не є обов’язковим, втім тим, хто виявив таке бажання, можуть зробити прививку на будь-якому терміні.

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