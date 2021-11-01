У Львові вщент згорів автомобіль

У неділю ввечері, 31 жовтня, у Львові на вулиці Архипенка в автомобілі Nissan Аlmera сталася пожежа. Вогонь вщент знищив транспортний засіб. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інформацію про пожежу на вул. Архипенка, 4 у Львові в автомобілі Nissan Аlmera рятувальники отримали о 20:43 год. До місця події було направлено львівських надзвичайників.

О 20:52 пожежу вогнеборцями було локалізовано та о 20:53 ліквідовано. Вогнем знищено салон автомобіля, лакофарбове покриття автомобіля та моторний відсік.

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До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами. Внаслідок займання ніхто не постраждав.

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Відео: ДСНС