Для п’яти професійних училищ у Львові шукають директорів

Львівська міська рада оголосила конкурси на посади директорів п’яти вищих професійних училищ у у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Зокрема, нових керівників шукають:

для Вищого професійного училища №20 м. Львова;

для Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва Львова;

для Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу;

для державного навчального закладу «Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій» ;

для державного навчального закладу «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова».

Окрім того, завтра оголосять конкурс на посаду керівника Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну м. Львова.

«Є вимога законодавства про те, що всі нові керівники освітніх закладів повинні обиратись на посади на конкурсних засадах. Нам важливі професійність, фаховість та ініціативність кандидатів, адже нові директори – це нові ідеї та подальший розвиток. Просимо всіх бути активними та подавати свої пропозиції», – коментує в. о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

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Для подання документів потрібно мати сертифікат, що підтверджує повний курс вакцинації від Covid-19, або ж чинний (72 год.) негативний результат ПЛР-тесту.

Більше деталей про конкурсні умови можна дізнатись за цим посиланням.

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