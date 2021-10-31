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У Золочеві поліцейський скоїв ДТП і втік з місця пригоди

Андрій Котенський

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На Львівщині розслідують ДТП за участі поліцейського, який покинув місце аварії. Матеріали кримінального провадження слідчі передали до Державного бюро розслідувань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 жовтня о 2.45 на автодорозі Тернопіль – Львів-Рава – Руська у місті Золочів. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі «Пежо Партнер», яким керував 44-річний мешканець Тернопільської області, та «Фольксваген Гольф», водій якого втік з місця ДТП. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав пасажир «Пежо», 43-річного жителя Тернопільщини госпіталізовали до лікарні.

Правоохоронці оперативно встановили особу водія-втікача, ним виявився співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини.

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За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Гореправоохоронцю загрожує до трьох років обмеження волі.

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