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У Львові на вулиці Шевченка спалахнула квартира

Андрій Котенський

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У Львові із опіками госпіталізували жінку, яка постраждала під час пожежі у багатоквартирному будинку на вулиці Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, квартира спалахнула на п’ятому поверсі будинку в ніч на неділю, 31 жовтня, на вулиці Шевченка, 134.

Займання виникло близько третьої години ночі. Внвслідок сильного задимлення із сусідніх квартир довелось евакуювати чотирьох людей.

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Внаслідок пожежі отримала опіки обличчя, рук та дихальних шляхів власниця квартири. Жінку, в стані тяжкого ступеня важкості госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню Львова.

До ліквідації пожежі залучили три екіпажі пожежників. Обставини та причина виникнення займання встановлюється.

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