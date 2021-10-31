Російські окупанти шість разів відкривали вогонь по українських позиціях

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

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В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

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