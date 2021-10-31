Під Львовом пара на позашляховику збила насмерть пішохода і втекла

У селі Конопниця позашляховик здійснив наїзд на 42-річного жителя села Долиняни, який від отриманих травм загинув на місці пригоди. Винуватець аварії утік з місця пригоди, повідомляє Львівський портал.

За даними департаменту із питань цивільного захисту ЛОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 30 жовтня, близько 23:30 на автодорозі Львів – Шегині, в межах с. Конопниця (Оброшинська ТГ).

За попередніми даними водій позашляховика Infiniti QX, 33-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 42-річного жителя села Долиняни. Внаслідок ДТП пішохід, від отриманих травм, загинув на місці ДТП.

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Водночас за даними патрульної поліції Львівщини винуватець аварії утік з місця смертельного ДТП. Невдовзі автомобіль було віднайдено. Коли авто затримали то за його кермом перебував 33-річний мешканець Львова, а його 33-річна пасажирка виявилася власницею цього автомобіля.

Обставини події встановлюються.

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