На Львівщині за день висадили понад 70 тисяч дерев

На Львівщині впродовж суботи, 30 жовтня, провели чергову акцію з посадки лісу в межах якої було висаджено близько 70 тисяч саджанців нових дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Однією з локацій для висаджування дерев стало Великомостівське лісництво Жовківського лісгоспу.

Небайдужі висадили приблизно 6 тисяч сіянців порід сосни та дуба звичайного, ялини та модрини європейської.

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Усі сіянці із закритою кореневою системою вирощені в спеціалізованому Львівському лісовому селекційно-насіннєвому центрі.

Також, в межах заходу відбулося нагородження команди Соснівського шкільного лісництва, яка здобула ІІІ місце у всеукраїнському конкурсі учнівських лісництв та І місце у Всеукраїнській виставці досягнень юних натуралістів у номінації «Лісівництво».

Як поінформували у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сьогодні у масштабній висадці дерев взяли участь всі державні лісогосподарські підприємства Львівщини. На ділянках лісового фонду з учасниками акції вже висадили понад 70 тис дерев.

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