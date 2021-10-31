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На Львівщині вшанували пам'ять Українських Січових Стрільців

Андрій Котенський

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Громадськість Львівщини здійснила сходження на гору Ключ, що знаходиться в трьох кілометрах від села Труханів. Захід відбувся з нагоди відзначення 107-ї річниці переможних боїв за гору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У жовтні 1914 року Ключ стала епіцентром запеклих протистоянь між УСС та московським військом.

Учасники сходження також вшанували пам’ять загиблих Українських січових стрільців , які брали участь у цих боях на братній могилі, що знаходяться на вершині гори. Присутні запалили лампадки та виконали Державний Гімн України.

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