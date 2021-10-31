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На Дрогобиччині відкрили сучасний футбольний майданчик

Андрій Котенський

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У селі Доброгостів, що у складі Трускавецької територіальної громади, відкрили сучасне футбольне поле. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Майданчик зі штучним покриттям для мешканців громади збудовано за співфінансування з обласним бюджетом.

«В рамках програми Львівської обласної ради виділено співфінансування у розмірі 700 тис. грн», – зазначив на відкритті депутат Львівської обласної ради Святослав Стефанків.

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У рамках Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини цього року збудують 13 спортивних майданчиків та реконструюють 3 стадіони. Об’єкти реалізовуються на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

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