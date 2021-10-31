Львівська філармонія запрошує на проєкт «Дириґенти. Українською»

У неділю, 31 жовтня, Львівська національна філармонія продовжує улюблений проєкт «Дириґенти. Українською», у якому молоді й талановиті дириґенти виступають разом із іменитим й одним із найдавніших українських колективів – Академічним симфонічним оркестром Львівської філармонії. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

В останній день жовтня о 18.00 оркестр виступить під батутою Олександра Драгана. Солісткою вечора стане гобоїстка Уляна Макєєва.

Гості вечора почують симфонічну творчість австрійських композиторів – Ріхарда Штрауса та Франца Шуберта. Твори, що прозвучать у програмі, стали одними з найдовершеніших у доробку обох.

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Концерт для гобоя Ріхарда Штрауса іноді називають «бабиним літом» через те, що створений він був наприкінці життя композитора – у 80-річному віці! На його написання композитора наштовхнув американський військовий – 24-річний офіцер розвідки Джон де Лансі, який у цивільному житті був головним гобоїстом Пітсбурзького оркестру. Йому ж і присвячений твір.

П’ята симфонія Франца Шуберта була створена композитором у 19-річному віці. У ній ми знайдемо чимало від Моцарта та Гайдна: легкість та витонченість, співучі мелодії… Світлі настрої і бадьорість пронизують твір. Ця симфонія стала одним із оптимістичних і життєрадісних пунктів творчості тоді ще юного композитора, чиє коротке життя було пронизане хворобами і розчаруваннями.

Запрошуємо на справжнє свято музики разом із Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії!

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