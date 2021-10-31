Львів’ян попереджають про зміни у русі тролейбусів № 22 та 23

Із вівторка, 2 листопада, через реконструкцію тролейбусної лінії на перехресті вул. Кульпарківська – Наукова, змінюють маршрут тролейбусів № 22 та 23. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Таким чином, із вівторка тролейбусний маршрут №22 курсуватиме за частково зміненим маршрутом (через вулиці Рубчака та Володимира Великого, а саме: «Автовокзал – вул. Рубчака – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Антоновича – Університет – вул. Городоцька — вул. Кульпарківська – вул. Володимира Великого – вул. Рубчака – Автовокзал».

А тролейбус №23 відновить свою роботу за звичним маршрутом «Хуторівка – Ряшівська».

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Окрім того із понеділка, 1 листопада, відновлює рух тролейбусний маршрут №29 по вулиці Антоновича. При цьому маршрут №29 курсуватиме за звичним маршрутом тільки у напрямку центру міста: «Аеропорт – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Антоновича – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Окружна – вул. Любінська – Аеропорт».

Натомість тролейбусний маршрут №27 «Скнилів – Університет» із 1 листопада відновлює свою роботу повноцінно.

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