Якої погоди очікувати на Львівщині у перші дні листопада

В Україні, 1 листопада, очікується невелика хмарність, без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями можливий невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Україні очікується від 0-5° тепла, а на Одещині до 8° тепла. Натомість у Карпатах можливе падіння температури до 6° морозу

Впродовж дня найтепліше буде у південних областях України – до 17 градусів тепла, в решті регіонах до 14 градусів тепла.

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За даними Sinoptik.ua, на Львівщині у понеділок, 1 листопада очікується сонячна погода і до 9-12 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 3-4 градусів тепла.

Впродовж тижня значних коливань температури не очікується. Вдень прогнозують від 10 до 14 градусів тепла, а вночі від 2 до 8 градусів тепла. У перші дні тижня очікується ясна, або хмарна із проясненнями погода, без опадів, натомість у четвер очікується дощ. Кінець тижня буде більш хмарним, проте значних опадів не передбачається.

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