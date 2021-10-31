ОСТАННІ НОВИНИ

Якої погоди очікувати на Львівщині у перші дні листопада

Андрій Котенський

|

В Україні, 1 листопада, очікується невелика хмарність, без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями можливий невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Україні очікується від 0-5° тепла, а на Одещині до 8° тепла. Натомість у Карпатах можливе падіння температури до 6° морозу

Впродовж дня найтепліше буде у південних областях України – до 17 градусів тепла, в решті регіонах до 14 градусів тепла.

Реклама партнерів

За даними Sinoptik.ua, на Львівщині у понеділок, 1 листопада очікується сонячна погода і до 9-12 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 3-4 градусів тепла.

Впродовж тижня значних коливань температури не очікується. Вдень прогнозують від 10 до 14 градусів тепла, а вночі від 2 до 8 градусів тепла. У перші дні тижня очікується ясна, або хмарна із проясненнями погода, без опадів, натомість у четвер очікується дощ. Кінець тижня буде більш хмарним, проте значних опадів не передбачається.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів