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У Винниках горів житловий будинок

Андрій Котенський

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У Винниках ввечері, 29 жовтня, гасили пожежу у житловому будинку на вулиці Галицькій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, будинок розміром 10 на 10 метрів спалахнув близько 22.00.  Вже за 40 хв вогонь вдалося загасити.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав.

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