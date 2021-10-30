На станції «Ясениця» потяг переїхав чоловіка

На залізничній станції «Ясениця» Турківської ОТГ поїзд Чоп–Київ на смерть збив 60-річного місцевого жителя. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Випадок трапився у п’ятницю, 29 жовтня, о 23:00 на залізничній станції «Ясениця» Турківської ТГ Самбірського району.

Також відомо, що машиніст потяга поїзда № 114 сполученням Чоп–Київ застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. 60-річний житель села Ясениця Замкова помер в кареті швидкої медичної допомоги.

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Затримка руху поїзда № 114 склала 2 год., поїзду № 6027 сполученням Львів-Сянки – 52 хв.

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