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Біля дитячої лікарні на Орлика затримали закладчика наркотиків

Андрій Котенський

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У лісо-парковій зоні на вулиці Пилипа Орлика, екіпаж патрульних затримав 28-річного чоловіка із наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Затриманий зізнався, що має з собою 8 згортків із наркотичними речовинами і вже встиг заховати майже 30 пакунків. З його слів, у них фасовано синтетичний наркотик солі.

Також слідчі провели обшук в помешканні затриманого чоловіка і вилучили майже 250 грамів різних речовин, ймовірно, наркотичного походження.

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Невдовзі суд має обрати для закладчика міру запобіжного заходу.

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