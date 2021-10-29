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У селі біля Радехова вщент згорів житловий будинок: є постраждалі

Вероніка Рой

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У четвер, 28 жовтня, у селі Павлів, що неподалік міста Радехів, згорів двоповерховий житловий будинок. Також двоє людей отримали опіки рук та гомілок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Близько 16:33 рятувальники отримали повідомлення про те, що у селі Павлів в цегляному двоповерховому житловому будинку сталася пожежа. До місця події було направлено вогнеборців.

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Коли рятувальники приїхали до місця пожежі, будинок вже був охоплений вогнем. О 17:37 пожежу надзвичайники локалізували та о 18:01 ліквідували. Вогонь вщент знищив житловий будинок.

Під час пожежі 32-річна власниця та 39-річний чоловік отримали опіки І-ІІ ступеню рук та гомілок, які від госпіталізації відмовились.

До ліквідації пожежі залучалось дев’ять рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

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Фото: ДСНС

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