У Львові після зіткнення зі світлофором та огорожею загорілося авто. Водій був п’яний

У п’ятницю вночі, 29 жовтня, у Львові на вулиці Володимира Великого нетверезий водій протаранив світлофор та огорожу. Після зіткнення його автомобіль загорівся. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

ДТП сталася близько 04:00 год. на вулиці Володимира Великого у Львові. За даними патрульних, 26-річний водій автомобіля Audi A4 зніс світлофор та зупинився в огорожі церкви. Після зіткнення його автомобіль загорівся. Патрульні, які приїхали на виклик, негайно повідомили вогнеборців.

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В аварії ніхто не постраждав. Екіпаж виявив через дорогу керманича та його пасажирку. У львів’янина виявили ознаки алкосп’яніння. Він зізнався, що вживав алкоголь, але від перевірки відмовився.

На нього склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Автомобіль евакуювали на місця аварії.

Патрульні додають, що цієї ночі вони склали 9 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння.

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Фото: патрульна поліція