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У «Дії» з'явиться реєстрація призовників, військовозобов'язаних та резервістів

Аліса Белей

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У «Дії» з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів. І замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Як заявив міністр оборони України Андрій Таран, на порталі «Дія» буде показуватися інформація з Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Реалізація проєкту так званого «електронного центру комплектування та соціальної підтримки» (Е-ТЦК) у «Дії» запланована на 2022-2023 роки.

«Вже закладені принципи цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і в системі ведення військового обліку в державі.

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Це дозволить в короткостроковій перспективі замість паперового документа мати Military ID-номер. Він буде формуватися при внесенні даних людини до реєстру – буде генеруватися унікальний запис, який ніколи не буде повторюватися в іншої особи», – додав Таран.

Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису у ньому тощо.

Наразі Міноборони та Мінцифри розробляють спільний наказ, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом «Дія» та реєстром.

Таран додав, що Міноборони також почало інтеграційні процеси з іншими держреєстрами, зокрема з Державною міграційною службою.

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