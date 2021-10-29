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Судитимуть підрядника, який нажив понад 700 тис. грн на ремонті у Центрі легеневого здоров’я

Вероніка Рой

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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 59-річного директора одного з ТзОВ у Львові, якого підозрюють у присвоєнні понад 700 тисяч гривень під час ремонту у Центрі легеневого здоров’я. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Було встановлено, що з підприємство, яке очолював підозрюваний, уклали договір, який передбачав реконструкцію для енергоефективності будівлі головного корпусу Центру легеневого здоров’я

Далі директор ТзОВ, щоб заволодіти бюджетними коштами, склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, використаного матеріалу та його вартості.

Таким чином службовець заволодів коштами на загальну суму понад 730 тис грн.

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Наразі завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного директора товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

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