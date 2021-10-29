На вулиці Городоцькій у Львові загорівся вагон. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Рятувальникам повідомили про пожежу близько 12:40 год. Пожежники негайно виїхали на місце займання.

«Інформація щодо пожежі надійшла кілька хвилин тому. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. За попередніми даними горить вагон», – повідомив Ігор Курус.

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Згодом в ДСНС повідомили деталі пожежі. Вагон загорівся на окремій колії, тобто займання сталось не на території Залізничного вокзалу. Також відомо, що вагон не був підключений до електропостачання.

Займання загасили близько 13:10 год. під час пожежі ніхто не постраждав.

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Фото: знімок з екрану відео Варта-1