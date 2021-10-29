ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Городоцькій у Львові загорівся вагон

Ольга Денисяка

|

На вулиці Городоцькій у Львові загорівся вагон. Під час пожежі ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомив речник ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Рятувальникам повідомили про пожежу близько 12:40 год. Пожежники негайно виїхали на місце займання.

«Інформація щодо пожежі надійшла кілька хвилин тому. До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. За попередніми даними горить вагон», –  повідомив Ігор Курус.

Реклама партнерів

Згодом в ДСНС повідомили деталі пожежі. Вагон загорівся на окремій колії, тобто займання сталось не на території Залізничного вокзалу. Також відомо, що вагон не був підключений до електропостачання.

Займання загасили близько 13:10 год. під час пожежі ніхто не постраждав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: знімок з екрану відео Варта-1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів