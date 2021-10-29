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На вакцинованих поліцейських одягнуть спеціальні значки

Ольга Денисяка

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80% працівників поліції вакциновані проти коронавірусу. З 1 листопада вакциновані патрульні поліцейські  заступлять на службу зі спеціальними значками. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За словами Голови Національної поліції, процес вакцинації у відомстві розпочався ще у квітні. У той період померло 20 працівників поліції, ще сотні працівників перебували в реанімації:

«На сьогоднішній день хворіє 2200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом», – наголосив Ігор Клименко.

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Також глава відомства повідомив, що в понеділок усі вакциновані патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції заступлять на службу зі спеціальними значками.

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Фото: Нацполіція

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