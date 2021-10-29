На об'їзній Львова водії вантажівок влаштували акцію протесту

Зранку 29 жовтня міжнародні вантажні перевізники влаштували акцію протесту на об’їзній дорозі Львова. Десятки водіїв вантажівок повільно рухаються трасою, чим блокують рух для інших авто. Про це йдеться на сторінці у Facebook ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України».

Організували протест ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» та ГО «Перевізники західного регіону». Перевізники назвали акцію попереджувальною.

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Водії висунули такі вимоги:

Вирішити проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення, звернутися в ЄС, в Європейський Суд та задіяти всі важелі впливу на найвищому рівні для вирішення проблеми;

викорінити корупцію в ДСБТ. Внести в роботу та програмне забезпечення видачу та контроль,одноразових дозволів,та ліцензії ЕКМТ;

Вирішити проблему з чергами на кордонах.

Не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками ( закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів і тп);

Розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.

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Фото: знімок з екрану з відео Варта-1