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На об'їзній Львова водії вантажівок влаштували акцію протесту

Ольга Денисяка

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Зранку 29 жовтня міжнародні вантажні перевізники влаштували акцію протесту на об’їзній дорозі Львова. Десятки водіїв вантажівок повільно рухаються трасою, чим блокують рух для інших авто. Про це йдеться на сторінці у Facebook ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України».

Організували протест ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» та ГО «Перевізники західного регіону». Перевізники назвали акцію попереджувальною.

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Водії висунули такі вимоги:

  • Вирішити проблему з постійною відсутністю дозволів на міжнародні перевезення, звернутися в ЄС, в Європейський Суд та задіяти всі важелі впливу на найвищому рівні для вирішення проблеми;
  • викорінити корупцію в ДСБТ. Внести в роботу та програмне забезпечення видачу та контроль,одноразових дозволів,та ліцензії ЕКМТ;
  • Вирішити проблему з чергами на кордонах.
  • Не приймати жодних рішень стосовно процесу міжнародних вантажних автомобільних перевезень без узгодження з перевізниками ( закриття кордонів, перенесення ПВД, змін процедури отримання дозволів і тп);
  • Розробити план заходів для лібералізації транзитних перевезень через територію Польщі.

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Фото: знімок з екрану з відео Варта-1

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