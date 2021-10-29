Львівських поліцейських викрили на хабарництві

У Львові працівників патрульної поліції викрили на систематичному вимаганні хабарів від водіїв. Посередником був колишній працівник МВС, якому вже повідомили про підозру. Щодо поліцейських ще тривають слідчі дії. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ Львівщини.

За схемою, патрульні зупиняли автівки для перевірки документів, а згодом створювали ситуації в яких погрожували складанням адміністративного протоколу. Усе це – за надуманим приводом – нібито водій знаходиться в стані алкогольного сп’яніння. При цьому, представники поліції одразу ж пропонували вирішити питання за певну «винагороду».

В СБУ встановили, що до своєї схеми чоловіки залучили посередника, колишнього працівника одного з підрозділів МВС. Саме через нього жертви передавали транші хабарів. Правоохоронці затримали посередника «на гарячому» під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

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В обласній прокуратурі також повідомили про викриття даної схеми. Там розповіли про один з випадків вимагання хабара, коли на початку жовтня цього року працівники поліції зупинили автомобіль потерпілого за нібито керування у стані алкогольного сп’яніння та вилучили його права. Однак, жодних доказів сп’яніння вони не зібрали і відповідний протокол не склали.

Після цього 29-річний місцевий мешканець представився працівником територіального сервісного центру МВС України та запропонував останньому «залагодити» питання із адмінправопорушенням. Для цього він вимагав 8000 грн, які обіцяв передати працівникам поліції.

Посереднику схеми оголосили про підозру у вчиненні злочину. за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Йому загрожує позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі час тривають слідчі дії для оголошення підозри співробітнику Нацполіції у Львівській області. Також встановлюється причетність до злочину інших посадовців поліції.

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Фото: прокуратура