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Останні вихідні жовтня на Львівщині будуть теплими та сонячними

Аліса Белей

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На цих вихідних, 30-31 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують суху і теплу погоду та до 18 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, завтра очікується, що небо залишатиметься ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозують.

Вітер південний, 5-10 м/с.  Температура вночі становитиме 2-4° тепла, а вдень 16-18° тепла. Можливий туман видимістю 200-500 м.

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У неділю, 31 жовтня, в області на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Вночі синоптики прогнозують 2-4° тепла, а вдень – 13-15° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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