Останні вихідні жовтня на Львівщині будуть теплими та сонячними

На цих вихідних, 30-31 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують суху і теплу погоду та до 18 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, завтра очікується, що небо залишатиметься ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозують.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-4° тепла, а вдень 16-18° тепла. Можливий туман видимістю 200-500 м.

Реклама партнерів

У неділю, 31 жовтня, в області на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Вночі синоптики прогнозують 2-4° тепла, а вдень – 13-15° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.