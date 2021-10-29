53-річний житель Стрия постане перед суд за зберігання дитячої порнографії

До суду скерували обвинувальний акт стосовно жителя міста Стрий за зберігання дитячої порнографії на близько пів сотні гігабайтів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У прокуратурі інформують, що 53-річний житель Стрия понад рік на свій комп’ютер для особистого використання завантажив понад 150 відеофайлів зі сценами дитячої порнографії. Загальний об’єм – 42 гігабайти.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного чоловіка, який використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, одержав доступ до дитячої порнографії, яку в подальшому зберігав (ч.1 ст.301-1 КК України).

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