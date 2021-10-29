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53-річний житель Стрия постане перед суд за зберігання дитячої порнографії

Вероніка Рой

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До суду скерували обвинувальний акт стосовно жителя міста Стрий за зберігання дитячої порнографії на близько пів сотні гігабайтів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

У прокуратурі інформують, що 53-річний житель Стрия понад рік на свій комп’ютер для особистого використання завантажив понад 150 відеофайлів зі сценами дитячої порнографії. Загальний об’єм – 42 гігабайти.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 53-річного чоловіка, який використовуючи інформаційно-телекомунікаційні системи, одержав доступ до дитячої порнографії, яку в подальшому зберігав (ч.1 ст.301-1 КК України).

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