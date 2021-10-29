ОСТАННІ НОВИНИ

15-річна яворівчанка здобула «золото» на чемпіонаті світу пауерліфтингу

Вероніка Рой

|

Пауерліфтерка Софія Станько з Яворівщини вдруге виборола золото на чемпіонаті світу. Також медалі ЧС здобули ще дві представниці Львівщини. Про це йдеться на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА у Facebook.

У столиці Литви триває чемпіонат світу з класичного жиму лежачи серед всіх вікових груп. Львівщину на цих змаганнях представляють яворівчанки Софія Станько, Христина Уляник та львів’янки Юля Чикаліна та Дарія Іськів.

«Золото» змагань у ваговій категорії 52 кг сьогодні виборола 15-річна вихованка Яворівської дитячо-юнацької спортивної школи Софія Станько. Дівчині вдалось підняти вагу 87, 5 кг. Це вже друга золота медаль світового рівня для яворівчанки. Наприкінці вересня вона стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу.

Реклама партнерів

Дівчина займається цим видом спорту з 15 років та вже отримала звання майстра спорту України. В абсолютній першості, серед всіх вагових категорій, Софія стала третьою.

15-річна Христина Уляник, яка займається пауерліфтингом лише рік, виборола у своїй ваговій категорії «срібло». При власній вазі 39 кг Христині вдалось підняти 35 кг. Тренує Софію та Христину Віктор Погребінський.

Серед юніорок бронзовою призеркою стала 23-річна Юлія Чикаліна у ваговій категорії 57 кг. Вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Кутенка продемонструвала результат у 92,5 кг. Тренують спортсменку Марія Розторгуй та Ігор Породько.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: управління молоді та спорту ЛОДА

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів