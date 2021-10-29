15-річна яворівчанка здобула «золото» на чемпіонаті світу пауерліфтингу

Пауерліфтерка Софія Станько з Яворівщини вдруге виборола золото на чемпіонаті світу. Також медалі ЧС здобули ще дві представниці Львівщини. Про це йдеться на сторінці управління молоді та спорту Львівської ОДА у Facebook.

У столиці Литви триває чемпіонат світу з класичного жиму лежачи серед всіх вікових груп. Львівщину на цих змаганнях представляють яворівчанки Софія Станько, Христина Уляник та львів’янки Юля Чикаліна та Дарія Іськів.

«Золото» змагань у ваговій категорії 52 кг сьогодні виборола 15-річна вихованка Яворівської дитячо-юнацької спортивної школи Софія Станько. Дівчині вдалось підняти вагу 87, 5 кг. Це вже друга золота медаль світового рівня для яворівчанки. Наприкінці вересня вона стала чемпіонкою світу з класичного пауерліфтингу.

Реклама партнерів

Дівчина займається цим видом спорту з 15 років та вже отримала звання майстра спорту України. В абсолютній першості, серед всіх вагових категорій, Софія стала третьою.

15-річна Христина Уляник, яка займається пауерліфтингом лише рік, виборола у своїй ваговій категорії «срібло». При власній вазі 39 кг Христині вдалось підняти 35 кг. Тренує Софію та Христину Віктор Погребінський.

Серед юніорок бронзовою призеркою стала 23-річна Юлія Чикаліна у ваговій категорії 57 кг. Вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Юрія Кутенка продемонструвала результат у 92,5 кг. Тренують спортсменку Марія Розторгуй та Ігор Породько.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: управління молоді та спорту ЛОДА