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В Україні випробовують оновлену ракетну систему «Вільха-М»

Аліса Белей

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На півдні Одещини випробовують модернізовану ракетну систему залпового вогню «Вільха-М». Цей зразок має нові ракети зі збільшеною дальністю польоту. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

Модернізовані ракети калібру 300 мм вражають наземні цілі на відстані у понад сотню кілометрів. Відзначається, що виробництво цих ракет організовано в Україні за замкненим циклом (виробництво, засноване на використанні відновлюваних ресурсів).

Роботу «Вільха-М» оцінюють спеціалісти державної комісії. Згодом вони нададуть пропозиції щодо прийняття цього зразка на озброєння.

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Довідка. Модернізована ракетна система залпового вогню «Вільха-М» – розробка конструкторів ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу.

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