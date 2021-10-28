В центрі Львова нічний клуб відмовляється припиняти роботу в «червоній» зоні

Нічний клуб «Малевич» відмовляється припиняти роботу в «червоній» зоні. У клубі кажуть, що планують працювати без змін з 28 по 31 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Як відомо, з 18 жовтня карантин у Львові посилили. А уже з 30 жовтня Львівщина переходить до найсуворішої «червоної» зони. Повний нокдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Втім, за словами Андрія Москаленка нічний клуб «Малевич» планує продовжити роботу у звичному режимі.

«Об’їжджав ввечері «ковідні» лікарні та заїхав щойно по дорозі у нічний клуб «Малевич». Думаю гляну, як виконуються карантинні обмеження. Зайшов всередину. Кажуть, що сьогодні програми вже немає. Але з четверга до неділі – запрошуємо», – написав Москаленко.

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Заступник міського голови зателефонував до представників власника клубу, де йому підтвердили інформацію про те, що клуб працюватиме.

«Що ви вчепились в ті нічні клуби. Працювали та будемо працювати. На мої аргументи, про ситуацію яка є з ковідом і переповнені реанімації, почув, що ми єдине місто яке обмежує нічні клуби та в них всі вакциновані», – почув у відповідь Андрій Москаленко.

Також він додав, що звернувся в поліцію та сподівається, що реакція буде належна.

«Маю пропозицію до всіх власників нічних клубів, які не згодні з постановою і продовжують працювати – пропоную екскурсію в ковідну реанімацію однієї з лікарень. Тоді питань більше не буде», – додав Москаленко.