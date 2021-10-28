ОСТАННІ НОВИНИ

В центрі Львова нічний клуб відмовляється припиняти роботу в «червоній» зоні

Аліса Белей

|

Нічний клуб «Малевич» відмовляється припиняти роботу в «червоній» зоні. У клубі кажуть, що планують працювати без змін з 28 по 31 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Як відомо, з 18 жовтня карантин у Львові посилили. А уже з 30 жовтня Львівщина переходить до найсуворішої «червоної» зони. Повний нокдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Втім, за словами Андрія Москаленка нічний клуб «Малевич» планує продовжити роботу у звичному режимі.

«Об’їжджав ввечері «ковідні» лікарні та заїхав щойно по дорозі у нічний клуб «Малевич». Думаю гляну, як виконуються карантинні обмеження. Зайшов всередину. Кажуть, що сьогодні програми вже немає. Але з четверга до неділі – запрошуємо», – написав Москаленко.

Реклама партнерів

Заступник міського голови зателефонував до представників власника клубу, де йому підтвердили інформацію про те, що клуб працюватиме.

«Що ви вчепились в ті нічні клуби. Працювали та будемо працювати. На мої аргументи, про ситуацію яка є з ковідом і переповнені реанімації, почув, що ми єдине місто яке обмежує нічні клуби та в них всі вакциновані», – почув у відповідь Андрій Москаленко.

Також він додав, що звернувся в поліцію та сподівається, що реакція буде належна.

«Маю пропозицію до всіх власників нічних клубів, які не згодні з постановою і продовжують працювати – пропоную екскурсію в ковідну реанімацію однієї з лікарень. Тоді питань більше не буде», – додав Москаленко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів