У Трускавці люди провалились у 4-метрову яму

У Трускавці двоє людей впали у 4-метрову яму, витягувати їх довелось рятувальникам. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 27 жовтня, о 14:30 год. на вул. Стуса, 14 у Трускавці. Тут двоє людей впали в яму глибиною близько чотирьох метрів та не могли самостійно вибратись.

На місце прибули п’ять рятувальників, які взялися визволяти людей із пастки. За допомогою штурмової драбини вони спустились в яму, обв’язали людей ременями й мотузкою, витягнули їх на поверхню та передали медикам.

Медичної допомоги потерпілі не потребували.

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Фото: ДСНС