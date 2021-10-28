У поминальні дні у Львові збільшать кількість транспорту, який курсує до кладовищ

У поминальні дні, з 30 жовтня до 1 листопада, у Львові підсилять роботу транспорту, який курсує до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, до Сихівського кладовища організують доїзд автобусів маршруту №38, а також збільшать кількість тролейбусів на маршруті № 31. До Голосківського кладовища збільшиться кількість автобусів на маршруті №55.

У мерії нагадують, що згідно з законодавством заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ.

Заїзд легковими авто планують дозволити з 16:00 год до 18:00 год. для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення їх автомобільним транспортом.

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Львів’ян також закликають мешканців прибрати могили своїх рідних, однак не нести на кладовища штучні квіти.

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