ОСТАННІ НОВИНИ

У поминальні дні у Львові збільшать кількість транспорту, який курсує до кладовищ

Ольга Денисяка

|

У поминальні дні, з 30 жовтня до 1 листопада, у Львові підсилять роботу транспорту, який курсує до кладовищ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, до Сихівського кладовища організують доїзд автобусів маршруту №38, а також збільшать кількість тролейбусів на маршруті № 31. До Голосківського кладовища збільшиться кількість автобусів на маршруті №55.

У мерії нагадують, що згідно з законодавством заборонено заїзд приватного транспорту на територію кладовищ.

Заїзд легковими авто планують дозволити з 16:00 год до 18:00 год. для відвідування родинних поховань людям з інвалідністю та особам похилого віку, які не здатні пересуватися самостійно і потребують перевезення їх автомобільним транспортом.

Реклама партнерів

Львів’ян також закликають мешканців прибрати могили своїх рідних, однак не нести на кладовища штучні квіти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів