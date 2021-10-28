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Курсанти Академії сухопутних військ пройшли навчання зі спецпризначенцями

Аліса Белей

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного триває польовий вишкіл курсантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Так у межах польового виходу третьокурсники факультету бойового застосування військ, які в майбутньому стануть офіцерами-піхотинцями, пройшли тижневий курс тактико-спеціальної підготовки.

Студенти опанували знання та навички дій в особливих умовах. Курсанти навчалися десантування з вертольотів посадковим способом, ведення бою в місті, пошук і надання допомоги пораненим та їх подальша евакуація.

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«Застосування вертольотів армійської авіації є однією з інновацій курсу підготовки майбутніх офіцерів-піхотинців», – необхідність такого нововведення прокоментував начальник факультету бойового застосування військ лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня полковник Олександр Тимощук.

Він, зокрема, зазначив, що до змін в навчальній програмі підштовхнув ґрунтовний аналіз бойових дій, які вели Збройні Сили України у 2014-2015 роках, коли мобільність військ досягалась і шляхом активного використання вертольотів.

«Сучасні дії піхоти в бою передбачають широкий спектр способів якнайшвидшого виконання поставленого завдання, тож у межах навчальної програми піхотинці опановують і гірсько-штурмову підготовку. До їхнього навчання, зокрема, залучають й інструкторів Сил спеціальних операцій», – зазначив Олександр Тимощук.

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Фото: Академія сухопутних військ

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