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У Львові іноземець напав на 18-річного студента

Аліса Белей

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У суботу, 23 жовтня, 49-річний іноземець, побив студента, відібрав у нього мобільний телефон та втік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок трапився вночі, близько 4:30, на вулиці Академіка Сахарова. Там 49-річний зловмисник вдарив хлопця, а коли той впав, відібрав у нього мобільний телефон та втік.

Зараз потерпілий студент із травмами перебуває у лікарні.

Слідчі поліції повідомили іноземцю про підозру за розбій ч. 2 ст. 187 ККУ. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

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Також правоохоронцями вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

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