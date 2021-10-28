У Львові чоловік вижив після наїзду потяга

Чоловік, на якого у Львові наїхав вантажний потяг, вижив. Його у важкому стані госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Інцидент стався у середу, 27 жовтня, о 18:50 год. на залізничному перегоні «Клепарів – Скнилів». Тут ватажний поїзд у складі 46 вагонів травмував чоловіка.

Особу потерпілого наразі встановлюють. Відомо, що йому близько 40 років. Чоловіка у важкому стані забрали у лікарню швидкої допомоги.

Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

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