Суд арештував самовільно зведені будиночки у Сколівських Бескидах

Сімох людей судитимуть за самовільно зайняту землю на території нацпарку «Сколівські Бескиди» та зведення на ній дерев’яних будиночків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про близько десятка невеликих будиночків, які незаконно збудували відразу біля водоспаду Кам’янка на території Сколівських Бескидів. У них семеро місцевих підприємців торгують різними товарами, зокрема сувенірами.

«За даними слідства, підозрювані ще із 2000 року [на згаданому місці] займалися продажем різноманітних товарів з «лотка». Пізніше вони без жодних правовстановлюючих документів на землю та дозволів на будівництво звели на цьому місці капітальні споруди у вигляді дерев’яних каркасних одно- та двоповерхових будівель», – йдеться у повідомленні.

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При цьому у прокуратурі не уточняють, коли саме будівлі спорудили на території нацпарку. Вочевидь вони не є «свіжим» будівництвом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). У справі фігурують семеро місцевих мешканців, їм уже оголосили підозри.

Також суд наклав арешт на згадані будиночки.

Наразі триває розслідування, вирішується питання про питання про знесення незаконно збудованих будівель і звільнення самовільно зайнятих земель природо-заповідного фонду.

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