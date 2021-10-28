ПЦУ розбудує свою церкву в Лисиничах

Парафія Апостола Андрія Первозванного ПЦУ розбудує на вул. Тракт Глинянський свою капличку у церкву. Відповідне рішення 28 жовтня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, парафія Апостола Андрія Первозванного (ПЦУ) у Личаківському районі Львова отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво церкви та дзвіниці на вул. Тракт Глинянський.

Йдеться про житловий масив «Лисиничі». Тут на земельній ділянці площею 0,2 га зараз розташована невелика капличка, яку дозволили знести, аби на її місці спорудити церкву святого Апостола Андрія Первозванного.

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Новий храм знаходитиметься відразу по сусідству з житловими будинками та місцевим кладовищем.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 19,1%, а також встановив, що висота церкви не повинна перевищувати 26,5 м. Висота дзвіниці має становити 15 м.

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