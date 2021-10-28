Після ДТП на Яворівщині пасажира довелось «вирізати» з авто

27 жовтня у Яворівському районі Львівщини зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2108» та Volkswagen Passat. Внаслідок аварії постраждали троє людей, а важкотравмованого пасажира ВАЗ довелось «вирізати» зі салону. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Аварія сталась близько 17:40 год. в с. Ясниська Яворівського району. Зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2108» та Volkswagen Passat.

Внаслідок ДТП травми отримали три людини. 23-річного водія автомобіля Volkswagen Passat із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Новояворівську районну лікарню ім. Ю.Липи.

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43-річного водія автомобіля ВАЗ 2108 його 33-річного пасажира також із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м.Львова.

Рятувальники зазначають, що через значне пошкодження автомобіля ВАЗ пасажира довелось «вирізати» зі салону машини.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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