Наталія Матолінець: «Цей штам коронавірусу стрімко та агресивно вражає молодих людей»

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець про ситуацію із коронавірусом:

«Медики Львова однозначно підтримують рішення міського голови та штабу протидії поширення коронавірусу. Якщо сьогодні львів’яни не об’єднаються і свідомо не почнуть дотримуватись правил особистої безпеки, правил взаємодії в червоній зоні, не будуть вакцинуватись, то ми опинимось на межі колапсу медичної системи.

Ситуація є трагічна, за кожної цифрою в статистиці стоїть чиясь доля. За сьогодні вдвічі зросла кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії і штучної вентиляції легень. В клінічній лікарні швидкої медичної допомоги станом на ранок знаходилось 435 пацієнтів з Covid-19, 56 поступило і тільки 16 було виписано. Щоденно є величезний приріс хворих. 50 пацієнтів є в у відділенні інтенсивної терапії, 35 з них є на штучній вентиляції легень. Таких кількостей важких хворих в нас не було жодного разу. Такої рекордної кількості летальних випадків в нас теж раніше не було.

Наголошу, що цей штам коронавірусу стрімко, агресивно вражає молодих людей. За 24 години із невеликої зони пошкодження легень пацієнт може потрапити в страшний респіраторний стрес та раптово померти. Я закликаю всіх максимально пильнувати себе та спільно боротись із цієї недугою».

Джерело: ЛМР

Фото: Наталія Матолінець