Поліція затримала львів'ян за організацію онлайн-покеру

На Львівщині поліція затримала чотирьох організаторів віртуального покер-клубу, двоє з яких львів’яни. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили слідчі поліції, львів’яни та кияни віком 29, 31, 35 та 41 рік організували покер-клуб в Інтернеті. Гравці мали можливість дистанційно робити грошові ставки та отримувати грошові виграші.

У четвер, 28 жовтня, правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків у помешканнях та в автомобілях зловмисників.

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Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили комп’ютери з інстальованим програмним забезпеченням, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, гроші вторговані від незаконної діяльності, а також їх автомобіль «БМВ».

Зловмисникам повідомлять про підозру ч. 1 ст. 203-2 (за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) ККУ.

Їм загрожує штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Досудове розслідування триває.