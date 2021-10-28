На Львівщині церковні богослужіння знову можуть перейти в онлайн

Львівська обладержадміністрація звернеться настоятелів храмів, аби перевести богослужіння в онлайн-режим. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Він нагадав, що у «червону» карантинну зону Львівщина входить з опівночі 30 жовтня. Вчора правила, які визначила держава, фактично, підтвердила обласна комісія ТЕБ і НС.

Також Максим Козицький зазначив, що ЛОДА планує звернутися до настоятелів храмів, щоб перевести церковні богослужіння в онлайн

«Окремо звернемося до настоятелів храмів та вірян: просимо максимально перевести проведення та відвідування Богослужінь в онлайн», – зазначив голова ЛОДА.

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Зауважимо, «червона» зона карантину передбачає обмеження усіх масових заходів. Також зупиняється робота закладів громадського харчування, робота ТРЦ, розважальних закладів непродовольчих ринків, басейнів та бізнес-центрів. В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися, якщо усі відвідувачі та працівники закладів матимуть «зелений» COVID-сертифікату.

Натомість медики просять ввести повний локдаун у Львові та області, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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