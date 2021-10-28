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Львівський ревматолог отримав почесну нагороду

Ольга Денисяка

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Завідувач ревматологічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні, лікар-ревматолог Омелян Синенький отримав відзнаку Національної Академії Медичних Наук України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Медаль імені академіка М. Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» львівському медикові вручили у рамках VIII Національного конгресу ревматологів України. Нагороду призначили за особисті здобутки Омеляна Синенького у розвитку медичної науки та профілактиці, діагностиці й лікуванні серцево-судинних захворювань.

Довідково:

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Національний конгрес кардіологів України – щорічний всеукраїнський науково-практичний форум, під час якого традиційно оголошують підсумки та досягнення світової та вітчизняної кардіології.

Державною відомчою відзнакою «Медаль академіка М.Д. Стражеска» в Україні з 2001 року нагороджують наукових співробітників і лікарів за їхній вагомий внесок у кардіологію.

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